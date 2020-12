Les grands événements couverts par le 13H de Jean-Pierre Pernaut

Alors qu'aucune télévision occidentale n'a été autorisée dans la zone de Tchernobyl, le 13H de TF1 y était grâce à la journaliste Françoise-Marie Morel. L'équipe était devant la centrale nucléaire dévastée et a annoncé officiellement qu'il y avait 40.000 morts. On dit que le JT de 13H est le journal des régions mais Jean-Pierre Pernaut a aussi été parmi les meilleurs sur les événements internationaux. En effet, l'attentat du 11-Septembre 2001 à New York a été le moment fort du journal à l'époque. Outre les actualités internationales, plusieurs opérations spéciales, des éditions spéciales et des commémorations ont marqué le 13H. Le Débarquement au toit de l'église de Sainte-Mère-Eglise en juin 1944 était l'une des dernières éditions du journal. C'est l'endroit où il y a chaque année des manifestations populaires de personnes qui se souviennent de la Seconde Guerre mondiale.