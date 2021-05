Les grands-parents vaccinés profitent enfin de leurs petits-enfants

Ce long pont de l'Ascension a un goût particulier pour de nombreuses familles qui peuvent enfin passer du temps ensemble. Depuis tôt ce jeudi matin, Marie-Paule et Robert terminent les derniers préparatifs. A l'étage, dernière inspection des chambres. Les lits sont faits. Ils attendent la venue de leurs petits-enfants, Coline et Maxine, qu'ils n'ont pas vu depuis plus de cinq mois. Des retrouvailles enfin possibles avec la fin de la règle des dix kilomètres. Autre bonne nouvelle, ils sont désormais vaccinés et donc rassurés. Pour eux, c'est un grand plaisir mais aussi beaucoup d'impatience. A l'arrivée des petits-enfants, le long week-end peut enfin commencer. "Ça fait plaisir et à eux aussi", confie Robert. Les petits-enfants peuvent reprendre les bonnes habitudes surtout que papy et mamie ont pensé à tout. Côté activité, Maxine nous donne le programme : profiter, faire les devoir, se promener et faire du vélo. Durant quatre jours, ils vont pouvoir se retrouver. Peu importe la météo capricieuse annoncée ici, ce ne sera que du bonheur.