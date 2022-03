Les grues cendrées annoncent le printemps

Il faut attendre les premières lueurs du soleil d’hiver pour les apercevoir. Des milliers de grues cendrées prennent alors leur envol vers les pays scandinaves pour se reproduire. C’est un moment unique capturé par ces passionnés de photographies. Espèce protégée, la grue cendrée ne se laisse pas approcher. Arriver à la photographier relève souvent du défi. Mais la patience est récompensée. Venus d’Espagne, ces oiseaux migrateurs font une étape dans cette réserve naturelle à l'Etang De Lachaussée (Meuse). Une halte stratégique pour reprendre des forces, avant de poursuivre leur long voyage. Pour ne pas les déranger, il faut savoir se faire discret. Responsable de leur protection, Alain Salvi, président du Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine, les observe et les écoute depuis des années. Leur cri leur est indispensable, car il leur permet de rester en contact avec leurs partenaires. Pratiquement absentes dans l'Hexagone il y a quarante ans, le nombre de grues cendrées a explosé. On en dénombre actuellement plus de 140 000. TF1 | Reportage C. Eckersley, C. Hanesse