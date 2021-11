Les grues cendrées en escale dans les Landes

Chaque lever de soleil sur la réserve d'Arjuzanx est une promesse, celle d'en prendre plein la vue et plein les oreilles lorsque les grues cendrées se réveillent et prennent leur envol. C'est l'occasion pour les gardes naturalistes de compter ces oiseaux migrateurs et de les observer au plus près. Ce jeudi matin, 15 000 grues cendrées ont ainsi été dénombrées. Venues des pays du nord de l'Europe, la plupart font une simple escale à Arjuzanx pour ensuite rejoindre le sud de l'Espagne. Mais certaines passeront tout l'hiver ici. Cette réserve naturelle représente en effet un site de choix avec 2 700 hectares de forêts, de prairies et de zones humides. "Les oiseaux viennent en nombre à Arjuzanx depuis plusieurs années, depuis 1983, pour trouver ces petits plans d'eau de faible profondeur", explique Sophie Laugareil, directrice de la réserve d'Arjuzanx. L'observation des grues cendrées est ouverte au public. Au lever et au coucher du soleil, des visites guidées sont organisées entre les mois de novembre et février. TF1 | Reportage H. Villatte, J. Gardet