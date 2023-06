Les guinguettes toujours à la fête !

De la musique d'antan, une bonne valse et des sourires, les ingrédients d'une bonne guinguette. Ici, on fait tourner les têtes depuis plus d'un siècle, et ne dites surtout pas aux danseurs que c'est passé de mode. "Chez Fifi", même les plus jeunes y passent leur dimanche après-midi. Pourquoi l'esprit guinguette séduit autant toutes les générations ? "C'est l'esprit cool. On boit un verre, on est au soleil, au bord de Marne, la musique, tout ça" ; "C'est convivial" ; "C'est vraiment la culture française", arguent des habitués. Et n'oublions surtout pas le secret de sa popularité, les moules. Cette guinguette est une institution depuis plus de 20 ans. Les habitués s'y sentent comme à la maison. Certains n'iraient nulle part ailleurs pour célébrer un événement. C'est le cas de Claude, qui fête ici ses 90 ans. Ces valses ont même vu naître des premiers amours. Chaque week-end, c'est jusqu'à 300 couverts qu'on compte ici depuis l'arrivée des beaux jours. Et ne tardez pas à réserver pour les prochains week-ends, car les guinguettes risquent d'afficher complet, tout l'été. TF1 | Reportage I. Rachati, W. Wuillemin