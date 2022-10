Les habitants assurent le spectacle à Bergerac

C'est un rythme effréné, deux heures et quinze minutes de spectacle jusqu'à cinq soirs par semaine pendant un mois et demi. Une cadence de professionnel pourtant cette trentaine d'artistes, danseurs, comédiens, et chanteurs, sont tous des amateurs. Une fois leur journée de travail finie, ils montent sur scène le soir. En la regardant danser en tenue de cabaret, il est difficile d'imaginer que la journée Marine Madeleine est assistante vétérinaire. Nous l'avons suivi lors de la dernière répétition à deux jours de la première représentation du spectacle. Ce sont des amatrices qui passent leur vie sur les planches. Pour continuer de les voir, certains conjoints ont décidé de les suivre dans l'aventure. La chorégraphe règle les derniers détails. À 20 euros la place en moyenne, ces amateurs s'imposent une discipline de professionnel. Plus de 10 000 personnes étaient venues voir le spectacle il y a quatre ans. Cette année encore, les Bergeracois sont fiers de leurs artistes. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Devaux, N. Forestier