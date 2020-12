Les habitants d'Authon confient leurs anecdotes sur l'ancien président de la République

Authon est un village de 720 habitants dans le Loir-et-Cher. Beaucoup se souviennent d'avoir aperçu ou croisé au moins une fois le président Valéry Giscard d'Estaing. Ce jeudi matin, ils en parlent avec émotion. À 94 ans, l'ancien président sortait peu mais il aimait le château de l'Étoile, une propriété familiale de son épouse Anne-Aymone. Les habitants évoquent sa discrétion et sa simplicité. Chaque fois qu'il sort de chez lui, il a toujours un petit sourire ou un bonjour pour quelqu'un. Il fait partie de la commune. Depuis 20 ans, Claude Guillon s'occupait des terres agricoles de la famille Giscard d'Estaing. Entre les deux hommes, une relation de confiance s'est installée. Il n'y avait pas de distance entre l'ancien président et ces agriculteurs. Sa disparition est pour eux un grand moment de tristesse. Valéry Giscard d'Estaing souhaitait être inhumé dans ce village Loir-et-Cher, sur ce terrain privé et arboré où repose sa fille Jacinte. La dernière fois qu'on l'a vu publiquement c'était il y a un peu plus d'un an à Paris pour les obsèques de Jacques Chirac.