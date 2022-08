Les habitants d'Autun assurent le spectacle

Le spectacle d’Augustodunum est un voyage dans le temps, une plongée dans l’histoire de la ville d’Autun (Saône-et-Loire) du Moyen Âge à l’époque romaine. Dès la nuit tombée, le théâtre romain s’anime. Près de 300 bénévoles donnent vie au passé de leur ville pour remonter à sa fondation, il y a 2000 ans. Cet été, Marie-Laure Labruyère, une des bénévoles, est comédienne. Le reste du temps, elle travaille aux urgences. Odile Machin, secrétaire chauffagiste, jongle aussi entre les représentations et ses carnets de commandes et de rendez-vous. Pour elle, il n’est pas question de rater le spectacle. Sur scène, les tableaux se succèdent. Les décors, les costumes, les cascades et les danses émerveillent le public. Personnages historiques ou simples paysans, chacun incarne un rôle bien précis. Ce soir, Eric Basset, fraiseur, se glisse dans la peau d’un évêque. Le costume est très loin de son uniforme habituel. Il leur faut des heures de répétition pour mener jusqu’au grand final. Pour tous ces bénévoles, les applaudissements du public sont la plus belle des récompenses. TF1 | Reportage E. Payro, G. Martin