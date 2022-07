Les habitants d'Avignon privés de piscines municipales cet été

Medhi pensait faire ses longueurs dans sa piscine de quartier. Mais depuis le début du mois, la porte est fermée à clé. En effet, les quatre piscines municipales d’Avignon (Vaucluse) n’ouvrent pas leurs portes cet été. Une décision de la mairie que les habitants regrettent. La raison de ces fermetures : deux sont en rénovation et les deux autres seraient trop énergivores, alors que le prix du gaz et de l’électricité ont explosé. Un peu plus loin, en périphérie d’Avignon, le stade nautique reste ouvert, mais ce n’est pas au goût de tous les nageurs. C'est trois fois plus cher que la piscine : huit euros contre 2,5 euros. Une ville de près de 100 000 habitants et l’été qui s’annonce très chaud. Un seul espace aquatique ouvert, c’est insuffisant pour certains. "Ça fait beaucoup de monde ici. Que ce soit pour nager ou avec un enfant en bas âge, c’est, je pense, plus compliqué", confie une mère de famille. De son côté, la mairie estime pouvoir accueillir tous les clients dans de meilleures infrastructures. Certaines des piscines municipales devraient rouvrir d’ici 2023. TF1 | Reportage C. Gerbelot, H.P. Amar