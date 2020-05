Les habitants de Commercy redécouvrent leur marché

Après deux mois d'arrêt, le marché de Commercy (Meuse) reprend du service ce lundi. Malgré des températures dignes des saints de glace et une pluie fine, les habitués ont tenu à y faire un tour. Une manière pour eux de soutenir les commerçants. Ces derniers étaient d'ailleurs impatients de reprendre leur activité après plusieurs semaines d'inaction. Ils ont tout mis en œuvre pour accueillir leurs clients en toute sécurité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.