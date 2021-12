Les habitants de Coulogne dans le Pas-de-Calais ont enfin une adresse

À gauche, le numéro 85 de la rue de Contre Halage à Coulogne. À droite, c'est aussi le numéro 85 de la rue de Contre Halage, à Coulogne également. Il y a aussi deux maisons au 71, mais deux kilomètres les séparent. Ici, les doublons d'adresse donnent le tournis aux habitants comme aux livreurs. La Poste a donc demandé à la commune de faire un grand coup de ménage dans toute cette histoire, pas toujours drôle. Les habitants ont reçu un nouveau numéro et une nouvelle adresse. Et qui de mieux pour nous expliquer l'importance de ces changements qu'un facteur à la retraite. C'est juste après la guerre que de nombreux habitants se sont installés sur ces terrains sans permis de construire. Des doublons, des numéros aléatoires, et parfois pas de nom de rue. C'était une cacophonie. Désormais, chaque maison possède une adresse unique et la voirie est refaite petit à petit pour les 500 habitants de cette zone, un projet à plusieurs millions d'euros. Outre les situations cocasses, c'était aussi une nécessité. Lorsqu'un logement a brûlé, les secours ont été envoyés à une autre maison qui avait pourtant la même adresse. TF1 | Reportage M. Fiat, V. Casanova