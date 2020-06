Les habitants de Fessenheim ne voient pas l'avenir en rose

C'est la fin d'une histoire pour tout une ville. Lundi soir, la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin) a cessé de produire de l'électricité. Pour les habitants, ce n'est pas une bonne nouvelle. Près de 2 000 emplois directs et indirects dépendent aujourd'hui de la centrale. Du côté des commerçants, on s'attend déjà à une forte baisse de l'activité à cause des départs des agents. Pour l'instant, l'avenir du site reste flou, car aucun projet de reconversion n'a encore été décidé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.