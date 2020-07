Les habitants de Fournès s'opposent à l'implantation d'une plateforme logistique d'Amazon

La ministre de l'Écologie a souhaité mettre en place un moratoire de six mois pour interdire l'implantation de nouveaux entrepôts de e-commerce. Un délai jugé trop court par les habitants de Fournès (Gard) qui s'opposent à la construction d'une plateforme logistique d'Amazon depuis des mois. Ce qui inquiète le plus les citoyens, c'est le trafic que va générer la structure et qui va à l'encontre des efforts réalisés par les vignerons. Ces derniers espèrent que ce centre ne voit jamais le jour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.