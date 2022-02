Les habitants de Kiev fuient les bombardements

Dans la capitale de l'Ukraine, la sirène retentit. Il est sept heures. Plusieurs explosions viennent de résonner dans tout Kiev. Les habitants que nous croisons sont sonnés. "J'ai peur. Je suis vraiment inquiet" ; "J'ai peur pour mes enfants", se plaignent des passantes. Ils sont très nombreux à vouloir quitter la ville. Très rapidement, les routes se remplissent. Les stations essence sont pleines. Il y a une énorme file d'attente. Les conducteurs sont tendus. Ils veulent tous partir au plus vite. "Je ne sais pas vraiment où aller. Les gens disent de rejoindre le village le plus proche", confie une automobiliste. Devant tant de monde, le pompiste est inquiet. Il n'y aura pas assez d'essence pour tous ceux qui veulent fuir. Dans le centre-ville, nous apercevons les premiers convois militaires. Des renforts sont appelés devant certains bâtiments officiels. Certains points stratégiques en hauteur sont bouclés par les autorités. Les habitants, eux, font déjà des provisions. Des files d'attente se forment devant les pharmacies et les magasins d'alimentation. TF1 | Reportage M. Guiheux, F. Le Goïc