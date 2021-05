Les habitants de la montagne sont-ils en meilleure santé ?

Marthe, 83 ans, et Fernande, 84 ans, ne sont jamais malades. Elles nous livrent les secrets de leur forme, les chemins de montagne qu'elles arpentent depuis toutes petites. Vivre entre 1 000 et 2 000 mètres d'altitude serait bénéfique pour la santé. Les risques d'accidents vasculaires, de maladie respiratoire et d'obésité seraient réduits. Des chercheurs de l'université de Grenoble l'ont d'ailleurs constaté. À Hauteluce (Savoie), 1 200 mètres, nul besoin de longues études pour en être convaincu. "Les conditions de la montagne font qu'on trouve plein de choses à l'état naturel. Donc on grignote les framboises, les myrtilles, tout ce que la nature nous rend", a affirmé un Hautelucien. Dans un cabinet médical, on vante justement les mérites du régime montagnard, de la marche quotidienne. Et si cela devenait même un argument touristique ? Les chercheurs tenteront aussi de déterminer si passer ses vacances en altitude ferait du bien à notre santé. Frédéric Boulanger, lui, y croit. "Venez à la montagne, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de voiture", a-t-il expliqué.