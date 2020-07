Les habitants de l'Aisne victimes du "syndrome éolien" ?

En Picardie, des éoliennes à perte de vue font partie du paysage. On en compte près de 2 000 dans la région et 540 rien que dans le département de l'Aisne. À Marle, les habitants se posent de plus en plus de question avec le téléphone qui a du mal à passer et la télévision pas très opérationnelle. Face à cette situation, ils s'interrogent si ces éoliennes n'ont pas des impacts sur leur santé. Dans la localité, on parle du "syndrome éolien", un mal-être occasionné par la présence de ces aéromoteurs.