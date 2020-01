Les habitants de l'Hérault profitent de la douceur

Un air de printemps flotte déjà dans le Midi. À Pézenas (Hérault), le thermomètre affiche 15°C ce vendredi matin. Les habitants profitent pleinement de cette douceur et des rayons de soleil. Le beau temps sera au rendez-vous tout le week-end et jusqu'à la semaine prochaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.