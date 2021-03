Les habitants de Luc-sur-Aude produisent leur électricité

Dans la haute vallée de l'Aude, le pays du vent et du soleil, les habitants ont fait le choix de l'énergie solaire. Ensemble, ils ont créé le premier parc solaire citoyen et non privé de l'Hexagone. "C'est agréable de ne pas dépendre des grandes centrales vieillissantes ou d'une énergie verte, mais importée", confie Julie, une habitante. Elle en est très fière. Jean-Claude Pons, maire de Luc-sur-Aude, a lancé une souscription auprès de sa population il y a trois ans. En une dizaine de jours seulement, il a récolté 286 000 euros. Grâce à cette centrale électrique, le village est autonome en énergie. Chaque année, les 90 familles de la commune consomment l'équivalent de la production du parc. En allumant la lumière et en cuisinant, Yvonne réalise un acte militant. Elle a investi 300 euros. Et avec un taux de rentabilité de 5%, elle perçoit quelques dividendes chaque année. Elle espère que l'initiative de son village fasse des émus. Côté entretien, les brebis et les actionnaires nettoient le site une fois par an. Au vu du succès de ce projet, la commune a prévu d'augmenter le nombre de panneaux solaires dans les prochaines années.