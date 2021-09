Les habitants de Machecoul séduits par leur épicerie automatique

Des huîtres, des œufs, des radis ou du jambon, 24h/24 et 7j/7. Ces produits locaux sont disponibles à Machecoul. Amélie Renaud est fleuriste. C'est elle qui a initié le projet à côté de son magasin. Elle a développé ce commerce de proximité tout connecté. Depuis un an, l'épicerie automatique conquiert de plus en plus d'habitants de toutes générations. Pour Jean, la machine n'a plus de secret. "Les fruits ont l'air frais. Ce n'est pas très cher et ça évite de faire des kilomètres pour aller chez l'un ou chez l'autre tout simplement [...] très pratique quand on est invité à la dernière minute et pour offrir un petit quelque chose", rapportent des clients. Pour garantir des aliments frais, les producteurs sont là quotidiennement. "On est avertis à chaque moment d'une vente, ce qui nous permet d'emmener les produits nécessaires", explique une productrice. Elle sait aussi à quelle heure passent les clients. En tout cas, les confinements ont donné un coup de pouce à l'épicerie. Chaque jour, 300 personnes font une petite course.