Les habitants de Marçay victimes de nuisances olfactives liées à des déchets verts

A Marçay (Vienne), le masque est de rigueur, non pas pour le coronavirus mais en raison de nuisances olfactives. En cause, une plateforme de compostage qui traite des déchets verts et des boues de stations d'épuration à proximité des habitations. Respirer l'air frais de la campagne est donc devenu un luxe, surtout en été. Malgré les plaintes régulières, les riverains ne constatent aucune amélioration. Le directeur du site présentera un plan de rénovation en octobre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.