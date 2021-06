Les habitants de Nice sont fiers de leur ville

Comment ne pas aimer le Vieux-Nice avec ses façades colorées et ses petites rues étroites ? Il est si agréable de s'y promener. C'est ici que bat le cœur de la ville, que transpirent son histoire et ses traditions. Tous les matins, sur la Place Saint-François, c'est le marché aux poissons. Ce bel accent niçois, c'est celui de Danièle Truglio. Une figure du Vieux-Nice qui prépare le meilleur pissalat de la ville. "C'est une merveille. On a la mer, la montagne et le soleil", confie la poissonnière. C'est vrai qu'elle est belle la ville de Nice. Et ce n'est pas Lionel Gasiglia qui dirait le contraire. Il est le dernier tripier du Vieux-Nice. Un commerce dans la même famille depuis trois générations. L'enfant du pays cultive l'art de vivre à la niçoise. Le Vieux-Nice est un village où tout le monde se connaît. Le fleuriste du cours Saleya, Jean-Patrice Mège, est également connu de tous. Cela fait quelques années qu'il fait ce métier, toujours avec autant de passion.