Les habitants de nouveau solidaires

Évacués de Saumos (Gironde) lundi soir, Patrick et Nénette ont emporté le strict minimum. Toute leur vie est dans le coffre de leur voiture. Ils viennent de passer une deuxième nuit dans cette maison à Lacanau, à dix kilomètres de chez eux. Ils pensaient pourtant dormir dans une salle des fêtes ou dans un gymnase avec d'autres sinistrés. Les pompiers aussi vont pouvoir se reposer à Lacanau. Accueillis dans un camping cinq étoiles de la ville, ils sont 550 à pouvoir dormir quelques heures dans des conditions descentes. "On va avoir des heures où on est complètement sortis du dispositif pour récupérer, on récupère deux fois plus vite, parce qu'on est totalement sorti de l'aspect opérationnel", confie le capitaine Thomas Corbier, SDIS du Cher. Les bénévoles et les agents municipaux se sont relayés toute la nuit. Les supermarchés de la ville ont également offert des kilos de nourriture. Les habitants de Lacanau se sont mobilisés. Ils sont bien conscients que ce drame pourrait aussi les toucher. TF1 | Reportage C. Abel, A. Ponsar