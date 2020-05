Les habitants des Côtes-d'Armor inquiets du nouveau foyer de contamination

Dans un abattoir de Saint-Jacut-du-Mené (Côtes-d'Armor), 69 salariés ont été testés positifs au Covid-19. La situation a semé la psychose chez les habitants, d'autant plus qu'une grosse partie de la population active travaille sur le site. Comment les Jaguins ont-ils réagi face à ce nouveau foyer de contamination ?