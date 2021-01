Les habitants du Gard sous la neige

Uzès (Gard) est un village qui d'habitude sent bon le Sud et le soleil. L'arrivée de la neige est un joli cadeau pour cette nouvelle année qui commence. "C'est vachement rare d'avoir de la neige ici. On est tous très contents", argue un habitant. La place du marché, très appréciée des touristes aux beaux jours, s'est métamorphosée sous une fine pellicule blanche. Les quelques centimètres de neige ont donné envie de redécouvrir la ville et ses monuments historiques. Même les retraités n'ont pas hésité à chausser leurs après-skis pour en profiter. "Cela fait plaisir. J'adore la neige", affirme une habitante de 85 ans. Sur la route, il faut redoubler de prudence, car la neige tombe à gros flocons. La chaussée devient glissante et quelques ralentissements se forment. Si certains retombent en enfance, d'autres s'émerveillent devant le paysage éphémère. Pourtant, il ne devrait pas durer. Même si quelques flocons sont prévus cet après-midi, le soleil sera de retour dès mardi.