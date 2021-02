La vague de froid sur le plateau de Langres

Ce jeudi, le paysage est presque sibérien, tout comme les températures. Malgré les -14 °C ressentis dans la matinée, on garde la tête froide sur le plateau de Langres. En effet, les gens ont appris à vivre avec le froid, et apprécient même parfois. Un maraîcher a tout prévu : une bâche pour protéger les légumes et des radiateurs pour le confort. D'autres habitants sont loin d'être impressionnés. "J'ai travaillé sur le marché de Chalindrey avec -27 °C", affirme d'ailleurs un homme qui a vécu dans la région depuis 20 ans. En réalité, ces froids polaires ne sont pas rares. Langres, ville fortifiée perchée à 470 mètres d'altitude, subit des gelées 40 jours par an. Pas de quoi inquiéter ceux qui y ont grandi. Certains se baladent même en t-shirt. Pour les moins habitués, il faut faire très attention dans les ruelles verglacées de cette ville où Diderot a vu le jour. En centre-ville, à l'abri du vent de Nord-Est, le thermomètre affiche un très clément -5 °C. Néanmoins, la vigilance grand froid est maintenue au moins jusqu'à vendredi matin dans le département.