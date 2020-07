Ajaccio : les habitants et vacanciers se rafraîchissent à la plage de Marinella

Avec son eau claire et ses parasols, Marinella est la plage des Ajacciens. Quand la chaleur y est accablante, tout le monde se jette à l'eau. C'est un lieu idéal pour toutes les générations. D'ailleurs, les restaurants des lieux continuent à animer les plages en perpétuant une ambiance familiale typique ajaccienne. Tous peuvent en profiter toute la semaine puisque la chaleur sera au rendez-vous sur l'ensemble de l'île. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.