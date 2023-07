Les habitants face aux flammes en Grèce

Dans l'urgence, ce pompier appelle à l'aide d'un habitant pour le guider et partir au plus vite. Ce mardi matin, le feu a repris au sud-est de l'île de Rhodes. L'incendie dévore plusieurs hectares de forêts. Les habitants arrivent par dizaines pour combattre les flammes avec des moyens parfois dérisoires : "On essaye d'éteindre le moindre foyer jusqu'à ce que les pompiers viennent. C'est très près de nous, il y en a partout. Ça bouge tout le temps". Aucun répit. Par tous les moyens, il faut éviter la propagation du feu jusqu'au village. Pour ces habitants, il faut faire vite. Ils élaguent eux-mêmes les arbres puisqu'à cette heure-ci, les flammes sont à seulement quelques dizaines de mètres de l'endroit où ils se trouvent. Sur l'île, c'est le huitième jour de lutte contre les feux. Un combat interminable pour ces habitants qui redoutent le pire. "Il y a quatre villages à côté. Si le feu traverse, tous les villages vont être détruits. Et si le feu se propage encore, là, c'est toute l'île qui va brûler", s'inquiète l'un d'eux. Dans les zones les plus difficiles d'accès, à moto, certains volontaires partent en repérage. Dans les airs, hélicoptères bombardiers d'eau et canadairs sont aidés par les pompiers au sol, parfois impuissants. TF1 | Reportage J. Quancard, P. Marcellin