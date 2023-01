Les habitants ont gagné contre les trafiquants

Jocelyne, 80 ans, peut désormais sortir et entrer sereinement chez elle. Au pied de son immeuble, huit vigiles patrouillent quotidiennement. Un dispositif de sécurité exceptionnel obtenu grâce à la mobilisation de tous les habitants de la cité des Campanules. "On fait des rondes sur ce quartier et on essaye d'éviter que les gens squattent les immeubles", confie un vigile. Il y a quatre jours, les locataires se relayaient jour et nuit dans le hall de l'immeuble pour faire barrage aux dealers qui s'y étaient installés. Ce week-end-là, c'est directement dans la rue que les habitants avaient manifesté leur colère. "Je pense qu'on est le seul quartier de Marseille qui a osé se manifester", rapporte une habitante. Par peur de représailles et malgré le calme revenu, ils sont encore nombreux à préférer rester anonymes. Tous redoutent que la situation se reproduise. Le bailleur l'assure, les vigiles resteront présents aussi longtemps que nécessaire. Les barrières situées à l'entrée du quartier devraient, quant à elles, être bientôt réparées. TF1 | Reportage E. Binet, H.P. Amar