Les habitants ouvrent le bistrot une fois par mois

Dans le village de Chard (Creuse), chaque rendez-vous au bistrot commence par un inventaire. Il y a toute sorte de bouteille, et bien sûr, de quoi servir en toute légalité. Pour être conservée, l’autorisation doit servir une fois par an minimum. À la sortie du village, la salle polyvalente est aujourd’hui transformée en café communal. Un bar éphémère, ouvert une fois par mois, pour seulement quelques heures. À la tête se trouve une petite équipe d’habitants. La règle d’or y est de payer le juste prix. Tables et chaises sont installées quelques minutes avant l’ouverture à 10h30. C’est un événement dans cette petite commune de 200 âmes, où il n’y a plus aucun commerce. D’ordinaire si tranquille, le village attire des clients de plusieurs kilomètres à la ronde. Un esprit de kermesse pour partager un moment convivial. Ajoutez-y une bonne dose d’humour et une consommation avec modération. Des éclats de rire et des sourires sur les lèvres sont les seuls baromètres de la journée pour les organisateurs. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre