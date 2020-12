Les habitants rendent hommage à Valéry Giscard d'Estaing à Authon

Une journée de deuil national pour rendre hommage à Valéry Giscard d'Estaing a été décrétée par Emmanuel Macron mercredi prochain. Ses obsèques seront célébrées dès samedi dans la stricte intimité familiale à Authon. Mais dans le village où il est décédé, l'émotion est très vive ce vendredi. Un registre de condoléances a été ouvert ce matin dans la mairie d'Authon. Et c'est la maire Marie-José Cintrat qui est la première à écrire un mot. Plus que l'ancien président, elle se souvient de l'homme. Pour beaucoup d'habitants, c'est une fierté qu'un ancien président soit inhumé dans leur village. À Authon, tout le monde avait déjà rencontré Valéry Giscard d'Estaing. Certains l'ont même bien connu. "J'étais charpentier couvreur. Je travaillais pour lui pendant plus de 30 ans", confie Franck Gouygou. "C'est une personne très gentille et qui venait nous dire bonjour", se souvient-il. Maxim, lui, évoque leur partie de chasse inoubliable. De ce jour, il conserve précieusement une photo dédicacée. Le souvenir de la rencontre entre un président et un tout petit village du Loir-et-Cher.