Les habitants s'adaptent à la canicule à Metz

À Metz, il fait déjà 23°C à 6h30 du matin. Les habitants choisissent ce moment pour sortir et profiter d'un peu de fraîcheur. D'autant plus qu'à partir de 9h30, beaucoup préfèrent rester chez eux, car les températures grimpent à plus de 30°C. Au pied de la cathédrale, les ouvriers ont même organisé leur chantier pour finir plus tôt. Et dans les terrasses des restaurants, il n'y a presque personne l'après-midi. La canicule est prévue jusqu'à jeudi dans le département.