Les halles centrales de Limoges

Découvrir les halles centrales de Limoges (Haute-Vienne), c'est d'abord admirer un bâtiment typique du 19ème siècle et profiter d'un emplacement privilégié au cœur de la ville. Puis, lorsqu'on entre, il faudra ouvrir grand ses yeux pour parcourir ce marché entièrement restauré il y a trois ans, avec des étals aussi raffinés que garnis. C'est un peu le poumon et même le ventre de la ville depuis leur inauguration en 1889, la même année que la Tour Eiffel. Cette charpente monumentale est mise en valeur aujourd'hui et abrite une autre richesse locale. Parmi les spécialités, la viande limousine est connue pour son excellence, sans oublier les autres élevages de la région. Autre spécialité que l'on trouve sur ce marché, le pâté de pomme de terre, une recette typique du Limousin dont les amateurs se délectent. Une gastronomie emblématique au même titre qu'un célèbre matériau à poser sur la façade : 656 carreaux de porcelaine peints à la main et représentant les victuailles à l'intérieur. Le marché et ses commerçants espèrent maintenant recueillir un maximum de vote. Limoges possède déjà la plus belle gare, il ne reste plus qu'à lui décerner le titre du "Plus beau marché de France". TF1 | Reportage C. Parédès, H. Lévêque