Les halles de Limoges rénovées

Les travaux de rénovation des halles centrales de Limoges ont duré un an et demi. Le marché couvert de la ville a rouvert ses portes le week-end du 16 novembre 2019. Il est notamment très lumineux, les halles ont fière allure, les stands sont jolis et il y a beaucoup d'espace. De quoi ravir les Limougeauds.