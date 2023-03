Les hausses de prix rayon par rayon

Dans ce supermarché de Marseille, ce jeudi matin, Alice a décidé de prendre les devants avant la flambée des prix. Rassurez-vous, la valse des étiquettes ne se fera pas du jour au lendemain, les hausses s'étaleront jusqu'en été, au fur et à mesure du renouvellement des stocks. Mais l'addition s'annonce salée, plus 10 % en moyenne pour les produits laitiers, bien au-delà pour le camembert avec plus 12 %, soit une vingtaine de centimes en plus. Au rayon petit-déjeuner, un distributeur que nous avons contacté nous confirme que le chocolat en poudre d'une grande marque devrait passer de 4,08 euros à 4,81 dans les prochaines semaines, soit 73 centimes de plus. Et si vous nourrissez votre chien ou votre chat avec des croquettes, attention, leur prix devrait fortement augmenter. Les industriels ont demandé une hausse de 40 %, et cela va forcément se ressentir en rayon. Il est également difficile de se passer de certains produits comme les couches. Et là aussi, les prix vont augmenter. "Pour les produits d'hygiène, on peut s'attendre à une hausse de l'ordre de 20 % dans les semaines et les mois qui viennent", explique Laura Bokobza, experte marketing. Une bonne nouvelle tout de même, les hausses seront plus limitées sur certains produits comme l'huile ou les pâtes. Les cours mondiaux s'orientent actuellement à la baisse. TF1 | Reportage J. Roux, E. Binet, P. Fontalba