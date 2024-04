Les Hauts-de-France en version originale

Les jours de marché, on remarque à peine ce qui fait sa singularité. Mais en prenant un peu de hauteur, on remarque que l'église se trouve derrière des maisons qui sont agglutinées aux renforts de l'édifice, comme si elles protégeaient un secret. Nous sommes à Samer, un village du Pas-de-Calais. Il n'existe que deux églises comme celle-ci en Europe. Au Moyen Âge, il n'était pas rare de construire des habitations sur les contre-formes. Mais peu à peu, les bâtisseurs ont dégagé des perspectives tout autour. Alors ici, c'est en pénétrant dans les lieux que l'on peut observer les beautés de l'édifice. Bien plus au sud du département du Nord, les bocages ont pris l'apparence de désert saharien. À quelques kilomètres de Maubeuge, Julien Job a eu l'idée déroutante d'installer une camèlerie pour produire du lait. Depuis peu, dans les Hauts-de-France, voici une nouvelle variété de fromage : le fromage de chamelle. Ici, on ne parle pas de religion, ni de fromage, mais le sujet est tout aussi intangible. Nous sommes au cœur de la confrérie du haricot de Soissons. TF1 | Reportage M. Fiat, C. Yzerman, G. Delobette