Les hauts fourneaux se dévoilent

Ce sont les plus hauts fourneaux d'Europe. Des mastodontes capables de produire 20 000 tonnes d'aciers chaque jour, l'équivalent de deux tours Eiffel. Chaque année, seule une centaine de visiteurs a le privilège de percer les secrets de ces machines qui crachent l'un des métaux les plus solides du monde. Nous avons pu suivre l'un de ces groupes. Ces étudiants ont gagné un concours dont le premier prix était une visite de cette industrie. Immédiatement, ils ont été saisis par la chaleur, 1 500 degrés dans un souffle assourdissant. Pour ces privilégiés, il s'agit de comprendre l'alchimie mystérieuse de la fabrication de cet alliage. Pour les guider, ils peuvent compter sur l'enthousiasme d'anciens salariés qui sont volontaires pour leur transmettre un peu de cette magie. L'acier, laminé pour devenir une couche plus ou moins fine que l'on roule en bobine géante, est ensuite transporté pour être transformé en objet, comme les glissières de sécurité, les pièces de voiture et toute sorte de boîtes de conserve. TF1 | Reportage M. Fiat, P. Humez, C. Yzerman