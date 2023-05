Les heureux vacanciers de mai

Sur les remparts d'Aigues-Mortes (Gard), pas de doute, ce groupe d'amis se sent en pleines vacances. Sous un soleil radieux, le paysage dévoile tout son charme : "c'est super (...) c'est très joli" ; "c'est magnifique, je ne m'attendais pas à voir tout ça". Pas un nuage à l'horizon. Les vacanciers en profitent et dans la citadelle, les terrasses se remplissent. Déjà 20 degrés ce mardi matin. Cette famille préfère se promener au bord des étangs en pleine nature. "Avec les enfants, on regarde les coccinelles, on regarde les couleurs, le sable, le ciel, là derrière nous, c'est magnifique", se réjouit l'un des membres. Des coccinelles, mais pas de flamants roses à l'horizon. Pas de panique, il reste toute la semaine pour espérer les observer. Le temps promet d'être radieux jusqu'à dimanche. TF1 | Reportage A. Cazabonne, A. Delabre