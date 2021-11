Les histoires du Père Castor fêtent leurs 90 ans

Des premiers albums à découper aux grands classiques, la collection du Père Castor ce sont des centaines de livres de jeunesse à partir des années 30 et toujours appréciés des enfants. Parmi les plus connus, il y a Marlaguette, l'histoire d'amitié entre une petite fille et un loup solitaire. Un texte et un vocabulaire soignés mais également des illustrations détaillées, toute la richesse de ces albums pour enfants. À Meuzac (Corrèze) où le créateur a vécu au début de la Seconde Guerre mondiale, la maison familiale a même servi d'illustration pour un album. Juste à côté, une médiathèque permet aujourd'hui de mettre en valeur ce patrimoine reconnu par l'UNESCO. Près de 500 000 documents sont rangés dans des boîtes. Parmi les trésors figure une ébauche de "La Vache orange" sortie en 1942 mais dont la première version remonte juste avant la guerre. Paul Faucher est alors contacté par un Américain, membre de l'éducation nouvelle et auteur du texte et des dessins. Près de 90 ans après la naissance de la collection, l'intérêt pour ces histoires demeure. Régulièrement, l'association des amis du Père castor réédite certains albums à l'identique. La petite-fille de Paul Faucher, elle, vient de publier un livre sur le parcours de son grand-père. Quant à l'éditeur historique, il continue de sortir de nouveaux albums afin de poursuivre les aventures du Père Castor. TF1 | Reportage C. Parédés, E. Sarre