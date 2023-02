Les hommes plus dangereux au volant ?

Il y a ceux qui grillent les feux rouges, ou ne s'arrêtent pas aux stops, certains vont beaucoup trop vite. Nous vous avons posé une question : "entre les hommes et les femmes, qui sont les plus dangereux au volant ?". La réponse est unanime, les hommes sont les plus dangereux et les femmes seraient plus vertueuses au volant. Sur la route, sur dix personnes tuées, huit sont des hommes. Ils sont aussi responsables de 84% des accidents mortels. Alors comment expliquer un tel écart entre homme et femme ? D'après la Sécurité routière, les comportements machos favorisent la prise de risque. Elle lance aujourd'hui une campagne de prévention à travers une vidéo où l'on y voit les premiers instants d'un père et de son fils en salle d'accouchement. Le message en est : "Soyez l'homme que vous voulez être, mais soyez un homme vivant". Dans les stages pour récupérer quelques points sur son permis de conduire, 80% des conducteurs sont des hommes. Mais le nombre de femmes progresse dans ces ateliers, faute d'utilisation de téléphone en conduisant. À noter que téléphoner au volant multiplie par trois le risque d'accident. Ce chiffre passe même à 23 en cas de lecture d'un SMS. TF1 | Reportage J. M. Bagayoko, O. Stammbach, B. Chastagner