Les hôpitaux de Strasbourg au bord de la saturation

Fatigue, manque de moyens, nombre de lits... beaucoup d'hôpitaux commencent à s'inquiéter. À Strasbourg (Bas-Rhin), des patients sont en attente dans les couloirs faute de pièces disponibles. Face à l'engorgement des urgences, le système de soins patine, les admissions des malades sont bloquées et les prises en charge deviennent plus difficiles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.