Les hôpitaux du Grand Est arrivent à saturation même en zone rurale

En Île-de-France, tous les hôpitaux publics comme privés doivent déprogrammer massivement les opérations non urgentes. En Auvergne-Rhône-Alpes, on est en train de transférer des patients vers d'autres régions moins touchées. Quant au Grand Est, la région vient de déclencher le plan blanc, même en zone rurale. À chaque nouveau soin, les soignants répètent les mêmes gestes pour limiter au maximum les risques de contamination au centre hospitalier Sainte-Catherine de Saverne (Bas-Rhin). Dans le service de réanimation, seulement une dizaine de lits sont disponibles, dont une majorité occupés par des malades contaminés. Dans cet établissement, les admissions de patients Covid ont été multipliées par quatre ces derniers jours. Les contaminations explosent y compris dans les zones plus rurales. Dans le secteur de Saverne, le taux d'incident se situe désormais à plus de 500 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Le plan blanc sera déclenché dès ce mardi après-midi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/10/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.