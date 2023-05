Infirmière tuée à Reims : une minute de silence observée dans tous les hôpitaux

Sur tous les visages, la même expression... à Paris, à Troyes, à Marseille ou à Reims, dans le CHU où l'infirmière travaillait, collègues et patients se recueillent. Tous les hôpitaux du pays ont observé à midi une minute de silence en hommage à Carène Mezino, 37 ans, poignardée ce lundi et décédée quelques heures plus tard. Sa vie d'infirmière, ses conditions de travail, la tension... les soignantes parisiennes aussi les connaissent. Ces agressions contre les médecins et les infirmiers ont augmenté de 23% l'an dernier. La violence, ils doivent la gérer de jour comme de nuit. L'assassin présumé de Carène est un homme de 59 ans. Il avait déjà été impliqué dans quatre agressions au couteau sur des membres d'un établissement de santé. Finalement, les experts avaient conclu à son irresponsabilité pénale en raison de ses troubles psychiatriques. Quant à la secrétaire médicale, qui avait été blessée au couteau lundi, elle est sortie du bloc opératoire. Le ministre de la Santé, en déplacement sur place avec la Première ministre, a annoncé ce matin qu'elle allait mieux. TF1 | Reportage Q. Fichet, L. Merlier, L. Delsol