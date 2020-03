Les hôpitaux et cliniques privés se préparent

Malgré l'évolution rapide de la situation, l'hôpital privé Geoffroy Saint-Hilaire (Paris) s'active au mieux. Il a rappelé du personnel, libéré des lits et récupéré le maximum de respirateurs. Avec l'hospitalisation des 21 patients atteints du Covid-19, les soignants se protègent au mieux et continuent d'avancer ensemble malgré les risques. Les aménagements se poursuivent pour pouvoir accueillir une dizaine de patients supplémentaires en réanimation dans les prochaines heures.