Les hôpitaux moins engorgés au fil des semaines

Les hôpitaux sont moins engorgés grâce au confinement. En 24 heures, 89 patients ont quitté les soins continus. À Mulhouse (Haut-Rhin), l'un des principaux foyers de l'épidémie, l'armée a commencé à démonter son hôpital de campagne. Pour les soignants, qui sont souvent à bout de force, la reprise reste fragile. En plus des cas Covid-19, il faut désormais gérer des hospitalisations plus nombreuses en médecine générale.