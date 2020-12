Les hôpitaux toujours sous tension en Haute-Vienne

Comme pour Jeanne, l'immense majorité des hospitalisations est liée à la situation dans les Ehpad, avec une dizaine de foyers recensés. Pour le professeur Achille Tchalla, chef du pôle gérontologie au CHU de Limoges, les soignants et les résidents sont dans un contexte assez rapproché. Mais plus que les hospitalisations, c'est le taux d'incidence des personnes positives qui inquiète. Un chiffre en augmentation depuis deux semaines en Haute-Vienne selon Santé Publique France. Si le virus circule, les tests deviennent petit à petit un réflexe. Yohan Desbordes, un pharmacien du Gay Lussac à Limoges, en réalise de plus en plus grâce à la rapidité des résultats en à peine dix minutes. À l'approche des fêtes, il a déjà des tranches horaires qui sont réservées. Néanmoins, Éric Rouchaud, un médecin généraliste à Couzeix, incite à la plus grande prudence pour limiter la propagation du virus à Noël. Il ne faut pas se relâcher en attendant l'arrivée des vaccins pour éviter peut-être une troisième vague.