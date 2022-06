Les hortensias, fleurs de l’été breton

Ils colorent le littoral chaque été. Les pompons éclatants sont un symbole de la Bretagne. Partout, ils font le bonheur des promeneurs. Pour beaucoup, l'hortensia évoque aussi les vacances et de bons souvenirs. Joël vient de la Côte d'Azur, il est surpris par la richesse des bouquets. "Elles sont magnifiques", s'exclame-t-il. L'hortensia aime le climat humide et océanique. Chez Cécile, il y en a sous toutes les formes et de toutes les couleurs. Avec son mari, elle les bichonne tout au long de l'année. "Ce sont un peu comme des enfants. On les élève bien, on s'en occupe bien, on les bichonne puis, ils poussent bien", lance-t-elle. Mais Cécile a ses chouchous. Ses préférés, ce sont les bleus : "j'adore le bleu, j'ai les yeux bleus, je porte toujours du bleu, le bleu me va très bien". Hélas, on ne choisit pas la couleur des bosquets. L'hortensia change de teinte en fonction du sol. Bleues ou roses, les boules de fleur assurent le spectacle jusqu'à fin septembre. Il reste encore plusieurs mois pour en profiter. TF1 | Reportage P. Géli, A. Janssens