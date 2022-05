Les hortillonnages, la petite Venise d’Amiens

Cerné par la cathédrale et des immeubles d'habitation, nous voguons dans le lit de la Somme. En ville et au milieu de nulle part se découvrent un entrelacs d'îlots entièrement créé par l'homme voici huit siècles. C'est un Eldorado des fruits et légumes au Moyen Âge et il en reste quelques traces. Aujourd'hui, la nature reprend souvent ses droits et l'homme laisse libre cours à ses rêves. Ce sont des paysages pour lesquels se bat une bénévole, vice-présidente de l'association de sauvegarde. Une volonté partagée par un naturaliste. Cela fait 20 ans qu'il s'émerveille de la richesse de la faune locale. La préservation du site commence en maintenant les berges, puisque les îlots ont tendance à s'effondrer et à combler les canaux. Ce sont les fameux "rieux" comme on les appelle à Amiens. L'association emploie donc des équipes chargées de restaurer le rivage et de récurer les canaux. En 100 ans, les hortillonnages ont quasiment perdu la moitié de leur surface. Pour sauver une partie des jardins sur l'eau, l'agglomération a racheté un nombre d'îlots où s'épanouissent chaque année des œuvres d'art. TF1 | Reportage A.M. Blanchet-Bouchet, J.F. Drouillet