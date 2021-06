Les hôtels et restaurants en manque de bras pour cet été

Sur le Vieux-Port de Marseille (Bouches-du-Rhône), Lionel Avolio, restaurateur, vient de recevoir un four à pizza flambant neuf. Il a le matériel, mais il lui maque un pizzaiolo qu'il cherche à recruter depuis un mois. Conséquence : il fonctionne à 60 % de ses possibilités et a décidé de ne plus assurer certains services. À côté, l'hôtel 5 étoiles "Intercontinental" connaît, lui aussi, une pénurie de mains d'œuvre, surtout en restauration. Ces emplois seraient moins attractifs. Selon le chef étoilé Lionel Levy, le déconfinement a fait qu'on a beaucoup plus de personnes qui sont en reconversion ou ont changé de métier. "Mais on fait avec", a-t-il lancé. S'adapter, c'est-à-dire réduire la capacité d'accueil au restaurant ou au bar qui n'est désormais réservé en journée qu'aux clients de l'hôtel. L'établissement cherche aujourd'hui à embaucher 35 personnes le plus rapidement possible pour assurer sa saison d'été où l'on attend un pic de fréquentation touristique.