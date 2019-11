Les huîtres de Cancale inscrites au patrimoine immatériel français

Les huîtres de Cancale sont un produit dont on est très fier dans la baie du Mont-Saint-Michel. Elles sont reconnaissables à leur goût iodé et de noisette. Le produit vient de faire son entrée dans le patrimoine culturel immatériel du pays. Mais c'est surtout une grande récompense pour la soixantaine d'ostréiculteurs cancalais de la baie. La prochaine étape serait une reconnaissance internationale par l'Unesco. Chaque année, ils produisent 5 000 tonnes d'huîtres plates et creuses. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.