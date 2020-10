Les huîtres de l'estuaire de la Gironde

Coincé entre l'océan et l'estuaire, le marché d'amateurs de gourmet contient les huîtres du Médoc. Comme le vin, son goût vient du terroir. Ainsi, l'homme a aménagé de grands espaces sur l'estuaire pour créer des milliers d'hectares de pâturages et de marais. Avec le mélange des eaux et de la terre riche en phytoplancton, le milieu est idéal pour faire grossir naturellement les huîtres. Au siècle dernier, sa production a fait vivre de nombreuses familles dans le Médoc.